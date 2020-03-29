В "Борисполь" из Катара летят самолеты с украинцами: их "закроют" на обсервацию

В аэропорт "Борисполь" вскоре прилетят два самолета с гражданами Украины из Дохи (Катар).

Как стало известно OBOZREVATEL, лайнеры летят вместе и должны приземлиться в 2:41 ночью в понедельник, 20 марта.

При посадке их обязали подписать соглашение на добровольную обсервацию, о которой накануне уже сообщили в Кабмине для всех украинцев, которые в дальнейшем будут возвращаться.

В аэропорту граждан будут ожидать автобусы ГСЧС и полиции, которые расселят людей по санаториям.

Иллюстрация УНИАН

Как писал OBOZREVATEL, накануне произошел скандал из-за обсервации с украинцами, которые были эвакуированы из Вьетнама за средства одного из бизнесменов. Сообщалось, что люди якобы согласились на такие меры при посадке, но "затем что-то пошло не так".

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