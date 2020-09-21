В больницах Киева почти 200 тяжелых больных с COVID-19, – Кличко

В больницах Киева по состоянию на понедельник, 21 сентября, находится 1010 больных коронавирусом. 189 из них – в тяжелом состоянии.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции. По его словам, среди больных также 30 детей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Не уменьшается количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждениях лечатся 1010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов – в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 больных – под аппаратами ИВЛ", – сказал Кличко.

По словам мэра Киева, еще 101 пациент – в больницах с подозрением на коронавирус. 366 больных – находятся в стационарах с воспалением легких.

В то же время, Кличко отметил, что медицинских препаратов для лечения больных COVID-19 и средств индивидуальной защиты в столичных больницах достаточно.

"Мы обустроили уже более 2200 коек в 18 медучреждениях столицы. Сегодня работаем над привлечением к оказанию помощи больным коронавирусом как специалистов, так и коечного фонда учреждений Национальной академии медицинских наук, Минздраву, ведомственных медучреждений. А это – более 11 тысяч коек" – сказал Кличко.

Он отметил, что с начала пандемии город выделил 106 млн гривен на покупку необходимых медикаментов.

"И это при условии того, что централизованные закупки осуществляют и сами больницы на деньги, которые им выделяет Национальная служба здоровья. Поэтому, подчеркну: лекарств и средств защиты столичным больницам хватает", – сказал Кличко.

Также мэр напомнил, что препаратов именно от коронавируса пока не существует. Столичные медики применяют различные препараты – в зависимости от симптомов у больного.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 275 человек. Всего в столице инфицировано уже 19 758 человек, в области – 7880 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с понедельника, 21 сентября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирования, введенное из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19. Его ввели на 14 дней.