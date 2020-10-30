В Бабьем Яру вандалы разбили памятную плиту ОУН

Таша Адамович Кияни 12:15, 30.10.2020 Обновлено: 12:42, 30.10.2020

Неизвестные разбили памятную плиту, установленную в Бабьем Яру в честь участников походной группы Организации украинских националистов (ОУН), расстрелянных немцами во время оккупации Киева.

Об этом 30 октября сообщил украинский общественный и политический деятель, госслужащий, глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Facebook. Он заявил, что плиту обязательно восстановят.

"Памятная плита, кстати, размещена возле Памятного Креста, установленного в 1992 году в честь Елены Телиги и украинцев – жертв Бабьего Яра. Уже не первый раз порочится святое для каждого украинца место. Памятный Крест неоднократно поджигали, пытались срезать, плиты крушили и обливали краской. И ни разу полиция не находила преступников. Очевидно, что акт вандализма совершили враги независимой Украины, которые боятся украинских националистов даже мертвыми. Плиту восстановим, память сохраним, врагов накажем!" – написал он.

Бабий Яр на карте Киева
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Пост в соцсети об акте вандализма
Facebook Богдан Червак

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Киеве возле мемориального комплекса памяти жертв голодоморов вандалы повредили памятник "девочке с колоском" – один из символов памяти украинцев о геноциде.

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