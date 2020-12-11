В аэропортах Киева произошел коллапс из-за гололеда: самолеты не смогли приземлиться

Анна Прийма Кияни 10:31, 11.12.2020 Обновлено: 10:33, 11.12.2020

В киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" в ночь на 11 декабря некоторые самолеты не смогли сесть после осложнения погодных условий, не было сцепления со взлетно-посадочной полосой.

Также из-за гололеда частично отменились и рейсы из Киева. Некоторые самолеты совершили посадку в резервных аэропортах.

К примеру, самолет из Минска вместо того, чтобы приземлиться в "Борисполе", вернулся обратно в Беларусь. Аналогичная ситуация произошла и с самолетом в "Жулянах". Один рейс вернулся в Вильнюс, не долетев до Украины.

По состоянию на утро 11 декабря на табло аэропортов указано, что все запланированные рейсы вылетают вовремя.

Табло "Борисполя"
Табло "Жулян"

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря в Киеве ухудшились погодные условия, ледяной дождь мгновенно образовал гололед, и уже вечером город был "заблокирован" пробками из-за массовых ДТП.

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