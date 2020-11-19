Уволен глава КП в Киеве, открывший торги на закупку Toyota Land Cruiser

Руководителю коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщили об увольнении. Тендер на приобретение предприятием дорогого авто уже отменили.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Как стало известно, 17 ноября КП объявило открытые торги на приобретение автомобиля Toyota Land Cruiser.

Решение о закупке нового дорогостоящего автомобиля руководство предприятия приняло самостоятельно. В нарушение приказа Департамента транспортной инфраструктуры, согласно которому все закупки коммунальных предприятий обязательно согласуются с профильным департаментом и Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Руководитель КП не сообщил о намерениях объявить открытые торги на приобретение дорогого внедорожника ни заместителя председателя КГГА, отвечающего за дорожно-транспортную отрасль, ни Департамент транспортной инфраструктуры, ни Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укравтодор" купил премиальные Toyota за 3,5 млн грн.