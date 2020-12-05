Установят сразу три елки: появились новые подробности о праздновании Нового года в Киеве

На новогодние праздники-2021 в Киеве будут установлены три тематические елки.

Как рассказал в эфире телеканала "Киев" основатель проекта FolkUkraine, который является организатором новогодних празднований в столице, Игорь Добруцкий, все елки будут искусственными (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Первая тематическая елка – это волшебный лес, вторая – это полигональная игрушка, на которой все хрустальное, и третья елка – это петриковская роспись", – отметил он.

По словам Добруцкого, первая елка высотой 31 м 28 см будет расположена на Софийской площади, городская елка высотой 20 м – под Аркой Дружбы народов, а третья – высотой 18 м на Контрактовой площади.

Все новогодние локации объединит так называемый "сказочный маршрут", который будет пролегать от Софийской площади по Стеклянному мосту, через Арку Дружбы народов, Владимирскую горку, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади.

Длина маршрута – 8 км в обе стороны.

Традиционной зоны на Софийской площади с ярмарками в этом году не будет. Зато установят виртуальную резиденцию Святого Николая, где дети смогут загадать желание по видеосвязи.

Как сообщал OBOZREVATEL, фудкорт и сцены у главной елки страны в этом году не будет. В то же время посетителей ждут инсталляции, сувениры, напитки и снеки.

Ранее OBOZREVATEL собрал лучшие мероприятия, куда пойти на Новый год 2021 в Киеве. А если все-таки много мероприятий отменят, тогда можно встретить этот праздник не выезжая далеко.