Установлена личность женщины, найденной мертвой у ресторана в Киеве

Найденная мертвой в Голосеевском районе Киева женщина оказалась уроженкой Полтавской области 1974 года рождения.

Ее тело нашли в заброшенном здании возле заведения питания в парке на проспекте Голосеевском, сообщается на сайте столичной полиции.

Судебно-медицинский эксперт, как и писал ранее OBOZREVATEL, не обнаружил внешних признаков насильственной смерти. Ее тело направлено на проведение вскрытия.

Также установлено, что у женщины не было места постоянного проживания в Киеве.

"Материалы зарегистрированы должным образом в Голосеевском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой, будет дана правовая квалификация происшествия", – уточнили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, мертвую полураздетую женщину в Голосеевском районе Киева 22 ноября.