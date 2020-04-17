Уровень загрязнения воздуха в Киеве резко увеличился: город снова возглавил мировой антирейтинг

По состоянию на 22:00 пятницы, 17 апреля, Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. Индекс загрязнения составляет 324 пунктов.
Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. 324 пункта свидетельствуют об очень высоком уровне опасности при норме в 50 пунктов.
Столица Украины обошла города Китая, Таиланда и других стран. Отметим, еще утром этот показатель загрязнения воздуха составлял 169 пунктов.
Примечательно, что утром 17 апреля город снова накрыли облака пыли и непонятного дыма. Появились жуткие фото.
Напомним, столица впервые возглавила антирейтинг 16 апреля после пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и масштабной песчаной бури.
slovoidilo.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.
В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. Через час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой буре в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
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