Уровень загрязнения воздуха в Киеве резко увеличился: город снова возглавил мировой антирейтинг

По состоянию на 22:00 пятницы, 17 апреля, Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. Индекс загрязнения составляет 324 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. 324 пункта свидетельствуют об очень высоком уровне опасности при норме в 50 пунктов.

Столица Украины обошла города Китая, Таиланда и других стран. Отметим, еще утром этот показатель загрязнения воздуха составлял 169 пунктов.

Примечательно, что утром 17 апреля город снова накрыли облака пыли и непонятного дыма. Появились жуткие фото.

Напомним, столица впервые возглавила антирейтинг 16 апреля после пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и масштабной песчаной бури.

slovoidilo.ua

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