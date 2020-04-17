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17 апреля • обновлено в 22:13
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Уровень загрязнения воздуха в Киеве резко увеличился: город снова возглавил мировой антирейтинг

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По состоянию на 22:00 пятницы, 17 апреля, Киев вернулся на первое место в списке городов с наиболее загрязненным воздухом. Индекс загрязнения составляет 324 пунктов.

Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени. 324 пункта свидетельствуют об очень высоком уровне опасности при норме в 50 пунктов.

Столица Украины обошла города Китая, Таиланда и других стран. Отметим, еще утром этот показатель загрязнения воздуха составлял 169 пунктов.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве резко увеличился: город снова возглавил мировой антирейтинг

Примечательно, что утром 17 апреля город снова накрыли облака пыли и непонятного дыма. Появились жуткие фото.

Напомним, столица впервые возглавила антирейтинг 16 апреля после пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и масштабной песчаной бури.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве резко увеличился: город снова возглавил мировой антирейтинг

slovoidilo.ua

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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