УПЦ МП созывает срочное собрание в Киеве: что произошло

В Киеве 28 декабря УПЦ Московского патриархата проведет епархиальное собрание священнослужителей в поддержку митрополита Онуфрия.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что подобные собрания уже проводились во многих епархиях по стране.

Формальная их задача — публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию (зачастую данный вопрос ставится на голосование в открытом режиме), о чем позже широко сообщается в публичной плоскости.

Митрополит Онуфрий Главком

Практика подобных собраний обусловлена начавшимся процессом переходов парафий УПЦ МП в ПЦУ. Особенно активно такие переходы происходят в Винницкой области, также имеют место на западе Украины, в частности во Львовской и Тернопольской областях.

УПЦ МП надеется "подавить" этот процесс тематической информационной кампанией.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.