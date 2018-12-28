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УПЦ МП созывает срочное собрание в Киеве: что произошло

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В Киеве 28 декабря УПЦ Московского патриархата проведет епархиальное собрание священнослужителей в поддержку митрополита Онуфрия.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что подобные собрания уже проводились во многих епархиях по стране.

Формальная их задача — публичное выражение поддержки митрополиту Онуфрию (зачастую данный вопрос ставится на голосование в открытом режиме), о чем позже широко сообщается в публичной плоскости.

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Митрополит Онуфрий

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Практика подобных собраний обусловлена начавшимся процессом переходов парафий УПЦ МП в ПЦУ. Особенно активно такие переходы происходят в Винницкой области, также имеют место на западе Украины, в частности во Львовской и Тернопольской областях.

УПЦ МП надеется "подавить" этот процесс тематической информационной кампанией.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 20 декабря приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Народный депутат Александр Бригинец, один из авторов законопроекта, уточнил, что на исполнение данных норм у религиозных организаций есть два месяца. Если переименование будет проигнорировано, их ждет отмена регистраций.

В УПЦ МП резко отреагировали на историческое решение Рады и заявили, что требование о переименовании может вызвать эскалацию агрессии против нее.

Персона
Митрополит Онуфрий
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Может люди хотят слушать богослужения на русском языке так давайте лишим их этого права это насилие и действительно проявление национализма в извращенной форме
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Kojevnikov Viktor
Kojevnikov Viktor
Интересно какое имеет право ВР вмешиватся в церковные дела переименовывать у нас ввроде по конституции свобода совести и вероисповедания все очень просто власть нарушает конституцию
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Santi Amonito
Santi Amonito
Очевидно зашатался под ануфрием стул - не оправдал оказанного "высокого доверия". Получил приказ от генерала гундяева собрать "верноподанных" на предмет измены "политправославию 43-го года"- погоны срывать будут. Не поможет - процесс перехода уже не остановить. Спекся гундяевский "опиум" в Украине.
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Фролов Анатолий
Фролов Анатолий
Santi Amonito, Когда Варфоломей будет лишать титула "патриарха" светлейшего Филарета, вы не встанет возле него, что бы поддержать владыку?
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