Ботулизм атакует Киев: стало известно о новой смерти

В Киеве от ботулизма умерла женщина, ранее употреблявшая вяленую рыбу.

Смерть наступила 28 мая в Александровской клинической больнице, рассказала в комментарии "УНН" советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Новости В Киеве зафиксировали случай ботулизма

"У нее была агрессивная, очень быстротечная форма. Буквально с утра ей стало плохо ― появились симптомы ― и ее уже не удалось спасти", ― рассказала Вишневская.

По ее словам, женщина не покупала зараженную рыбу в магазине ― она была выловлена в реке и приготовлена самостоятельно.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на то, что за последний год от ботулизма в Украине умерли 10 человек, государство до сих пор не закупило сыворотку от этой болезни.