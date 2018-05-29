УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

Ботулизм атакует Киев: стало известно о новой смерти

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве от ботулизма умерла женщина, ранее употреблявшая вяленую рыбу.

Смерть наступила 28 мая в Александровской клинической больнице, рассказала в комментарии "УНН" советник директора Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Новости
В Киеве зафиксировали случай ботулизма

"У нее была агрессивная, очень быстротечная форма. Буквально с утра ей стало плохо ― появились симптомы ― и ее уже не удалось спасти", ― рассказала Вишневская.

По ее словам, женщина не покупала зараженную рыбу в магазине ― она была выловлена в реке и приготовлена самостоятельно.

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на то, что за последний год от ботулизма в Украине умерли 10 человек, государство до сих пор не закупило сыворотку от этой болезни.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги