Умерла известная киевская журналистка Богдана Костюк

В Киеве на 56-м году жизни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк.

Как сообщает издание, женщина умерла в больнице после тяжелой болезни.

Богдана Костюк Facebook Татьяны Кагуй

Накануне Богдана Костюк опубликовала в Facebook фото из окна больницы и написала, что ей стало лучше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года, была парламентским корреспондентом восьми созывов. В последние годы занималась волонтерской деятельностью, поддерживала украинскую армию.

В ленте журналистки много прощальных сообщений от коллег и знакомых.

"Богдана была и останется в моей памяти светлым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь", – пишет Сергей Руденко.

"Богдана Костюк – светлый, отзывчивый человек, настоящий друг, до последних дней сохраняла в себе удивительную, почти детскую веру в хороших людей, которым нужно помогать и которые тебе помогут", – отмечает Виталий Портников.

Скриншот Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.