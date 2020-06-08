Умерла известная киевская журналистка Богдана Костюк
В Киеве на 56-м году жизни скончалась журналистка "Радио Свобода" Богдана Костюк.
Как сообщает издание, женщина умерла в больнице после тяжелой болезни.
Накануне Богдана Костюк опубликовала в Facebook фото из окна больницы и написала, что ей стало лучше (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Костюк работала на "Радио Свобода" с 1995 года, была парламентским корреспондентом восьми созывов. В последние годы занималась волонтерской деятельностью, поддерживала украинскую армию.
В ленте журналистки много прощальных сообщений от коллег и знакомых.
"Богдана была и останется в моей памяти светлым и отзывчивым человеком, готовым всегда прийти на помощь", – пишет Сергей Руденко.
"Богдана Костюк – светлый, отзывчивый человек, настоящий друг, до последних дней сохраняла в себе удивительную, почти детскую веру в хороших людей, которым нужно помогать и которые тебе помогут", – отмечает Виталий Портников.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве умер известный украинский журналист Борис Клименко.