Улучшают память и внимание: диетолог назвала топ-продуктов для мозга

При помощи некоторых продуктов можно улучшить память, внимание и скорость реакции. Они должны содержать витамины витамины Е и С и аминокислоты.

Самыми полезными для мозговой активности являются пять категорий продуктов, сообщила в Instagram диетолог Елена Кален.

В рыбе и морепродуктах, особенно лососе, семге и креветках, содержатся элементы, которые увеличивают клетки серого вещества мозга.

"Семена тыквы и орехи. В семечках тыквы содержатся магний, цинк, железо, а также антиоксиданты, которые помогают защитить мозг и тело от свободных радикалов. Орехи богаты витаминами Е и В, фолиевой кислотой и минералами. Отлично подходят для перекусов", – посоветовала диетолог.

На третьем месте – черника, поскольку в ней содержатся антоцианы, которые замедляют старение и препятствуют дегенеративным процессам. Также полезно есть черный шоколад, который сохранит молодость мозга.

Шоколад Pexels

На пятом месте, по версии врача, разместились злаковые культуры, которые стимулируют кровообращение мозга.

Как писал OBOZREVATEL, исключение из рациона всего восьми продуктов помогут дольше сохранить молодость и здоровье.

На первом месте среди врагов молодости стоит сахар. Он наносит урон клеткам и снижает скорость синтеза коллагена, из-за чего кожа теряет упругость и образуются морщины.

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