Улучшают память и внимание: диетолог назвала топ-продуктов для мозга

При помощи некоторых продуктов можно улучшить память, внимание и скорость реакции. Они должны содержать витамины витамины Е и С и аминокислоты.
Самыми полезными для мозговой активности являются пять категорий продуктов, сообщила в Instagram диетолог Елена Кален.
В рыбе и морепродуктах, особенно лососе, семге и креветках, содержатся элементы, которые увеличивают клетки серого вещества мозга.
"Семена тыквы и орехи. В семечках тыквы содержатся магний, цинк, железо, а также антиоксиданты, которые помогают защитить мозг и тело от свободных радикалов. Орехи богаты витаминами Е и В, фолиевой кислотой и минералами. Отлично подходят для перекусов", – посоветовала диетолог.
На третьем месте – черника, поскольку в ней содержатся антоцианы, которые замедляют старение и препятствуют дегенеративным процессам. Также полезно есть черный шоколад, который сохранит молодость мозга.
Шоколад
Pexels
На пятом месте, по версии врача, разместились злаковые культуры, которые стимулируют кровообращение мозга.
Многие исследования доказывают существование связи между работой мозга и пищей, которую мы употребляем. Делюсь с вами, какие продукты помогут улучшить память, внимание и скорость реакции. ⠀ За счет мозговой активности происходит умственная и физическая активность, это довольно сложный процесс♻ Важно, чтобы в рационе присутствовали: ⠀ - разные аминокислоты и полиненасыщенные жиры, - витамины Е и С, - достаточное количество жидкости, ⠀ Сохраняйте себе в закладки 5 самых полезных продуктов для мозга🔻 ⠀ ✅ Рыба и морепродукты. Лосось, семга, устрицы и креветки — все эти продукты помогают мозгу работать быстрее и качественнее. Ученые доказали, что употребление даров моря раз в неделю способствует увеличению клеток серого вещества🧠 ⠀ ✅ Семена тыквы и орехи. В семечках тыквы содержатся магний, цинк, железо, а также антиоксиданты, которые помогают защитить мозг и тело от свободных радикалов. Орехи богаты витаминами Е и В, фолиевой кислотой и минералами. Отлично подходят для перекусов👍 ⠀ ✅ Черника. В этой полезной ягоде присутствуют антоцианы. Они помогают замедлить старение и препятствуют развитию дегенеративных заболеваний. также черника улучшает память и взаимосвязь между клетками мозга. Из нее можно делать смузи или добавлять в утреннюю кашу. ⠀ ✅ Темный шоколад. Желательно выбирать лакомство с максимальным содержанием какао-бобов. В нем содержится максимальное количество флавонола. Он помогает сохранить молодость клеток мозга👌 ⠀ ✅ Злаки — для стимуляции мозгового кровообращения. Они богаты фолиевой кислотой и тиамином, а также витамином В6, который улучшает мозговую деятельность. ⠀ Правильно составленное меню поможет сохранить ясность ума и быстрее выполнять умственную работу🤓 ⠀ ❓В вашем меню что-то есть из этого списка? Какой продукт из списка удивил? Напишите в комментариях любой символ, если пост был полезен для вас🤗 ⠀ 🙋На марафоне мы учимся слушать свое тело и выбирать пищу, которая действительно нужна и полезна ему. В результате лишние килограммы уходят естественным образом без стресса и ограничений. Чтобы записаться на Марафон, напишите мне “ДА” в Директ. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы😉 ⠀ #еленакален_советы #питаниедлямозга #бездиет #похудение
Как писал OBOZREVATEL, исключение из рациона всего восьми продуктов помогут дольше сохранить молодость и здоровье.
На первом месте среди врагов молодости стоит сахар. Он наносит урон клеткам и снижает скорость синтеза коллагена, из-за чего кожа теряет упругость и образуются морщины.
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