"Укрзалізниця" и Киевская ОГА договорились навести порядок с пригородным сообщением

Директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзалізниця" Григорий Бевз и председатель Киевской ОГА Алексей Чернышев договорились совместно развивать пригородное сообщение столицы с населенными пунктами региона.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию Юго-Западной железной дороги. Согласно информации ЦТС, 6 февраля они подписали соответствующий протокол.

Во время встречи шла речь о путях улучшения сотрудничества с целью усовершенствования работы пассажирских перевозок пригородного транспорта области по трем основным направлениям: Киев – Фастов, Киев – Белая Церковь, Киев – Мироновка.

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Также Бевз и Чернышев обсудили вопросы обеспечения оплаты органами местного самоуправления существенной задолженности за перевозку по железной дороге льготных категорий граждан пригородными поездами.

Отметим, что ранее Чернышов и Бевз уже обсуждали пути улучшения железнодорожного сообщения в области. В частности, обсуждалась реализация проекта по созданию пригородных электропоездов повышенного комфорта для пассажиров Киевской области в направлениях Киев – Фастов, Киев – Белая Церковь, Киев – Мироновка.

Проект предусматривает замену подвижного состава пригородных поездов. Старые вагоны заменят комфортными электропоездами с современным кондиционированием и отоплением, а также мягкими местами для сидения, приспособленными для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрзалізниці" собираются в 30 раз поднять штрафы для безбилетных пассажиров электричек – с 110 грн до 3 тыс. Грн.

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