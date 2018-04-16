Угрожал Супрун и взрывом: в Киеве поймали серийного мошеника

Киевские полицейский задержали человека, который угрожал исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.

"Несколько дней назад на правительственную горячую линию поступил звонок с угрозами в адрес в.и.о. министра здравоохранения и требованием ее освобождения. Сведения о событии следователи Голосеевского управления полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины и начали поиски злоумышленника", – сообщили в пресчс-службе Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители выяснили во время расследования, что он может быть причастен к четырем случаям вымогательств, из которых три в Голосеевском и один в Дарницком районе.

"Оперативники Дарницкой полиции задержали мужчину при получении посылки, в которой было 100 000 гривен: такую сумму он требовал у владельцев АЗС, при этом в случае отказа - угрожал устроить взрыв. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сейчас с ним общаются следователи. Он - киевлянин, ему 31 год", – пояснили в полиции.

Отмечается, что по всем фактам вымогательств начато уголовные производства.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СБУ рассказали о банде мошенников в Киеве, которые претворялись коллекторами.