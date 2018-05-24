Киеву грозят теракты? В армии США дали подтверждение

В распространении информации об угрозах террористической организации ИГИЛ провести теракт во время проведения Лиги чемпионов в Киеве 26 мая помимо выгоды России, есть еще одно объяснение.

"ИГИЛ – это организация, которая состоит в основном из профессиональных терористов, и России очень легко с ними договорится, и очень легко их подбить на это. А они, как говорится, одной пулей двух зайцев убьют, и совершат террористический акт, и заработают денег с России", – сказал в комментарии OBOZREVATEL американский военный Гарри Табах.

По его словам, это возможный сценарий, так как ИГИЛ всегда ищет мягкие цели, где можно совершить теракт и показать, что они опасны.

Как говорит офицер, будет или не будет совершен террористический акт, это в любом случае будет выгодно России.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что террористическая организация ИГИЛ призывает устроить теракт во время проведения Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, часть информационной войны России против Украины.