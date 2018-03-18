Ударил молотком: в Киеве случилось зверское нападение на женщину. Видео

В Киеве возле станции метро "Героев Днепра" мужчина напал на женщину с молотком, чтобы украсть ее сумку.

"Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро "Героев Днепра", на улице Озерной, неадекват с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове для того, чтобы забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайшей домов. Вызвали полицию и погнались за разбойниками. Спустя 5 минут преследования был задержан патрульной полицией", - пишет сообщество "Киев оперативный" на странице в Facebook.

На месте происшествия работала скорая и следственно-оперативная группа.

"Полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство женщины. Пострадавшая находится в больнице (ждем заключение о телесных повреждениях, которые ей нанес злоумышленник). С задержанным общаются следователи", - сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

На видео зафиксирован финальный момент погони и задержание злоумышленника.

Как писал "Обозреватель", в Киеве у мужчины толпой отобрали барсетку с деньгами.