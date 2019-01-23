''Надорвано легкое. Состояние тяжелое'': почему отец ученика зверски избил киевского учителя

Учителя столичного лицея №157, в котором один из родителей избил физрука, требуют, чтобы власти приняли закон, защищающий педагогов. Также они настаивают, чтобы этот инцидент был расследован, а обидчик понес наказание. А вот мама школьника уверена, что учитель сам был неправ и заслужил такое отношение.

Психолог же предупреждает – если так дело пойдет дальше, то на улицах появятся толпы взрослых, для которых не важен закон. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Учитель физкультуры, которого побил отец школьника, перенес операцию.

Мама школьника считает, что неправ учитель, а ее супруг защищал сына.

Педагоги настаивают на том, что их нужно защитить на уровне закона.

Что случилось в лицее

16 января отец ученика 4а класса Владимир Даценко избил учителя физкультуры Игоря Матвиенко во дворе учебного заведения. Отец обиделся на то, что учитель на уроке схватил его сына Романа за шею и крикнул ему в ухо: "Ты что плохо слышишь? Я сказал – положи мяч!". В школе пояснили, что мальчик не слушал учителя, не реагировал на его замечания.

Владимир Даценко Facebook Владимира Даценко

В результате учитель попал в больницу. У него надорвано легкое, есть гематомы. Свекр физрука рассказал, что Игорь Матвиенко до сих пор находится в клинике.

"Ему сделали операцию, у него же надорвано легкое. Поставили дренаж. Состояние стабильное, но тяжелое. Врачи никаких прогнозов нам не дают, сможет ли он работать далее. Говорят, что лечат, и все", –рассказал OBOZREVATEL свекр.

Драку засняли камеры школы Скриншот с видео

Супруга учителя физкультуры Елена говорит, что жутко устала от этой истории. Кроме травмированного мужа, у нее двое детей, за которыми также нужно присматривать.

А вот у мамы пострадавшего школьника Ольги Свердликовой своя версия случившегося. Она сообщила, что учитель сначала кинул мяч в голову однокласснику, затем схватил ее ребенка за плечи до боли, прижал к стене, тряс его и громко крикнул в ухо. По словам женщины, у ее сына произошла истерика, паническая атака. Он плакал в туалете, а учитель не сообщил об этом родителям. Только когда бабушка забирала его из школы, она увидела, в каком тот состоянии.

Мама Ольга Свердликова Facebook Ольги Свердликовой

Также, по словам Ольги, между папой и учителем произошел разговор. "Он сказал мужу, что нужно воспитывать сына. А потом сказал, что нужно воспитывать тебя", – утверждает Ольга. Она считает, что первым в ход пустил кулаки учитель.

Сейчас папа ученика находится под ночным домашним арестом, против него открыто дело по ч. 1 ст. 121 КК Украины "Преднамеренные тяжкие телесные повреждения".

Что со школьником

Сначала в учебном заведении сообщали, что инцидент снимал на телефон папа другого ученика. Якобы он приехал вместе с Даценко специально.

"Но у нас было собрание 4а класса, и мама того мальчика сказала, что ее сын про видео все придумал. Мама с ним разговаривала, и выяснила, что ему просто хотелось показаться крутым", – рассказал OBOZREVATEL заместитель директора лицея Татьяна Ермак.

Также она уточняет, что Роман Д. сейчас в школу не ходит. "Мы очень беспокоимся за мальчика. Учитывая, что отец эмоционально неустойчив, агрессивен, мы не знаем, в каком состоянии сейчас находится ребенок. Мы обратились в ювенальную службу, поставили их в известность. Там сказали, что нужно, чтобы прошло 10 дней. Родители должны будут как-то объяснить отсутствие ребенка", – говорит замдиректора.

Ермак добавляет, что и родители после этого в школу не приходили. "Не собираемся исключать мальчика из лицея, мы не можем этого сделать. Тут нужно только заявление родителей", – поясняет педагог.

Тем временем, в соцсетях некоторые пользователи стали сообщать, что у физрука уже были конфликты. Якобы он кому-то сжимал запястья до боли. А ранее его якобы отстранили от преподавания в одном из младших классов, потому что там были жалобы. Но в школе все категорически отрицают.

"Ни одного обращения от родителей или детей по этому поводу у нас не было. Мы всегда все конфликты решаем с детьми и родителями мирно", – подытожила замдиректора.

Чего требуют учителя

Учителя возмущены этой историей. В лицее говорят, что еще недавно парламент принял закон о буллинге, защитил детей. Однако в документе ничего не сказано об учителях. Поддержали их и в Министерстве образования, глава ведомства Лилия Гриневич обратилась к руководителю МВД Арсену Авакову с просьбой взять расследование дела под свой контроль.

В киевском профсоюзе работников образования тоже выдвинули требования парламенту. Педагоги настаивают, чтобы депутаты внесли в законодательство правки, которые бы предусматривали ответственность за распространение недостоверной информации о педагогических работниках. Также просят дополнить закон о буллинге.

В чем причина жестокости

Психолог Наталья Валедова считает, что сейчас сложилась ситуация, когда о правах ребенка говорят слишком много, но забывают рассказать об их обязанностях.

"Сейчас задана такая тенденция. И как любое нововведение ее доводят до абсолюта, близкого к абсурду. Повысить голос нельзя. Если ребенок не работает на уроке, то виноват учитель, потому что ученику неинтересно. Учителю можно грубить, его можно снимать на телефон. В итоге все это приводит не к соблюдению прав ребенка, а к распущенности и развращенности несформированной личности", – пояснилаOBOZREVATEL психолог.

По мнению Натальи Валедовой, у нынешних учителей нет ни прав, ни инструментов, с помощью которых они бы призвали к порядку ученика. Педагоги получают слишком мало, одеты бедно, к тому же, их поставили на несколько ступенек ниже, чем учеников.

"В обществе произошло слишком большое социальное расслоение. Нет требований к ученикам, нет санкций для наказания, если ребенок ведет себя вызывающе, мешает учителю и другим детям. И это приводит к криминальным преступлениям. Почему учителя не могут победить буллинг? Потому что они сами находятся в зоне риска. Как со стороны учеников, так и со стороны родителей. Нам необходимо садиться и прописывать требования и обязанности учеников и их родителей. Иначе мы получим толпы людей, которые не чтят ни гражданский, ни уголовный кодекс. Будет как эта история с подростками, которые жестоко избивают людей возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве", – предупреждает психолог.

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