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"Вскрыла вены и сбежала": в Киеве "потеряли" жертву "Синего кита"

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16-летняя девушка, которая состояла в группе "Синий кит" и вскрыла себе вены вечером, 30 мая, на Крещатике в Киеве, сбежала из больницы.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Печерском райотделе полиции Киева.

"Когда сотрудники полиции прибыли в больницу и врачи сообщили девушке, что они хотят с ней поговорить, она исчезла. Сейчас следователи ее ищут, пытаются установить ее родителей и связаться с ними", - сообщила спикер полиции Печерского райотдела Киева Оксана Тищенко.

Как писал OBOZREVATEL, опасная виртуальная игра "Синий кит", которая пришла в Украину из России, стала известна и в других странах. О ней заговорили в Латвии, Италии и даже в США.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивСиний кит
Место
УкраинаКиев
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