Участница АТО похитила младенца под Киевом: появилось видео задержания

Полиция показала видео задержания участницы АТО, которая похитила младенца в Коцюбинском под Киевом.

На опубликованных на YouTube кадрах видно, что злоумышленница отказывается признать, что именно она похитила ребенка.

Также на видео попала мать младенца, которой разрешили взять сына на руки. Женщина не скрывала слез радости, трепетно прижимая к себе малыша.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Харькове посреди улицы похитили девушку. Двое мужчин насильно посадили ее в автомобиль черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

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