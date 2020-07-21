Убытки на миллионы и арест активистов: как Тищенко и Комарницкий дерибанят песок в Киеве

Компания ОАО "Мостострой", которая, по информации активистов контролируется народным депутатом Николаем Тищенко и так называемым смотрящим за Киевом Денисом Комарницким продолжает незаконно намывать песок на площадке коммунальной собственности.

Из-за преступной деятельности, организованной Тищенко и Комарницким, а также президентом компании "Укрстрой" Сергеем Кучером киевляне теряют миллионы гривен, а из-за бесконтрольного намыва страдает экосистема Днепра. Более того, такие действия являются уголовным преступлением. Однако, власти города продолжают закрывать на это глаза.

Правоохранители арестовывают активистов

Так, 21 июля активисты устроили в районе Выдубичей акцию протеста и пытались демонтировать забор, который незаконно построен на участке, где под видом дноуглубительных работ осуществляют добычу и дальнейшую реализацию песка. Однако, во время митинга задержали не песчаных браконьеров, а именно активистов.

На Выдубичах устроили акцию против нелегальной добычи песка Скриншот

Правоохранители задержали не песчаных браконьеров, а активистов Скриншот

Депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, который присутствовал на митинге, заявил, что убытки города из-за нелегальной добычи песка на этом участке можно оценить в миллионы гривен.

"Песок на миллионы гривен из-под носа правоохранителей, города, депутатов и общества следует в неизвестных направлениях. Точнее направления известны: в этом городе без Комарницкого, судя по журналистским расследованиям, ничего не происходит. Это задача на сегодня "слуг народа", это задача Комарницкого и Тищенко", – отметил он.

Благоустройство неоднократно пыталось демонтировать забор на участке, уже не первый раз здесь и активисты, которые перекрывают вывоз песка. Но тамошние работники отказываются предоставлять какие-либо разрешительные документы или даже представляться.

В то же время из-за преступной добычи песка, организованной Тищенко и Комарницким, город теряет миллионы гривен, а из-за бесконтрольного намыва страдает экосистема Днепра.

При чем тут Комарницкий, Тищенко и Кучер

Сайт Dubinsky.pro сообщил, что Тищенко, Кучер и Комарницкий при поддержке заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Тация незаконно добывают песок на участке площадью 16,7951 га, расположенной по ул. Промышленной в Голосеевском районе. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского городского совета.

В публикации утверждается, что через подконтрольную компанию "Мостострой" они незаконно передали землю в аренду подрядчику, который под видом дноуглубительных работ осуществляет добычу и дальнейшую реализацию песка. Несмотря на то, что суд обязал "Мостострой" оставить эту землю, они незаконно продали помещение еще одной компании, используя услуги черного нотариуса.

В материале говорится, что к фактическим бенефициарам "Мостостроя", присоединилась группа лиц, которая постоянно дерибанит Киев:

"Смотрящий за Киевом" Денис Комарницкий;

президент "Укрстроя" Сергей Кучер;

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Юрий Таций;

народный депутат Николай Тищенко.

"Объединила эту преступную группу лиц общая цель – строительство Подольско-Воскресенского моста в г. Киеве. Теперь незаконно добытый песок поставляется на бетонные заводы, откуда бетон идет на строительство моста и на другие связанные с ними объекты. Главный подрядчик – это скандально известное предприятие-прокладка "Эко-строй-трейд". Получается, что депутат Тищенко даже не хочет развозить ворованный песок в рамках своей предвыборной компании в мэры столицы?", – задались вопросом авторы.

Авторы утверждают, что в качестве охраны и боевого подразделения нанято группировки Сергея Лещенко (Лешего). Ее люди не только охраняют незаконную точку на ул. Промышленной, но и не чураются дополнительного заработка в виде блокирования работы конкурирующих строительных компаний. Безусловно, такая деятельность не имела бы успеха без крышевания Лешего со стороны киевских чиновников и правоохранительных органов.

Подробнее об этом – в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении генеральному директору одного из столичных предприятий. Его подозревают в незаконной добыче песка и растрате вверенного имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.