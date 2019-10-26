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26 октября • обновлено в 14:12
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Убила себя на глазах мужа: в Киеве произошла жуткая трагедия. Фото с места ЧП

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В пятницу, 25 октября, в Киеве на парковке гипермаркета "Ашан" по улице Берковецкая жена после разговора о разводе покончила с собой прямо на глазах у мужа, выпив яд.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мужчина и женщина 36 лет сидели в авто и обсуждали развод. Супруга сказала, что ей ничего не нужно, и выпила яд. Через минуту она начала блевать.

Мужчина вызвал скорую помощь, которая прибыла через 4 минуты. Врачи пытались откачать женщину, но было уже поздно – она скончалась.

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В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева молодой парень покончил с собой на глазах у своих знакомых, прыгнув в озеро с ледяной водой.

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Место
Украина Киев
Тег
самоубийство
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Ш. Олег
Ш. Олег
Новость, конечно, печальная и не располагающая к шуткам, но форма подачи… Это какое-то издевательство и над языком, и над журналистикой, и над читателем. "Мужчина и женщина 36 лет сидели в авто, потом женщина выпила яд и начала блевать". Уважаемые редакторы "Обоза", относитесь, пожалуйста, ответственнее к тому, что пишут ваши сотрудники.
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