Убила себя на глазах мужа: в Киеве произошла жуткая трагедия. Фото с места ЧП

В пятницу, 25 октября, в Киеве на парковке гипермаркета "Ашан" по улице Берковецкая жена после разговора о разводе покончила с собой прямо на глазах у мужа, выпив яд.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мужчина и женщина 36 лет сидели в авто и обсуждали развод. Супруга сказала, что ей ничего не нужно, и выпила яд. Через минуту она начала блевать.

Мужчина вызвал скорую помощь, которая прибыла через 4 минуты. Врачи пытались откачать женщину, но было уже поздно – она скончалась.

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

В Киеве женщина выпила яд перед мужем и умерла

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Оболонском районе Киева молодой парень покончил с собой на глазах у своих знакомых, прыгнув в озеро с ледяной водой.

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