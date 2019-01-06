''Убийцы должны ходить пешком'': в Киеве водитель оскорбил ветерана АТО

В Киеве водитель маршрутного такси отказался везти участника боевых действий по льготному удостоверению.

Об этом в Facebook сообщает Kyiv INFO. Свой отказ маршрутчик аргументировал тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все.

"Кроме того, водитель сообщил, что убийцы должны ходить пешком", – говорится в сообщении.

Как стало известно, машина принадлежит ТОВ "Транс Групп". Опубликованы регистрационные данные этого перевозчика.

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