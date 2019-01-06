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''Убийцы должны ходить пешком'': в Киеве водитель оскорбил ветерана АТО

9.3тЧитать материал на украинском

В Киеве водитель маршрутного такси отказался везти участника боевых действий по льготному удостоверению.

Об этом в Facebook сообщает Kyiv INFO. Свой отказ маршрутчик аргументировал тем, что "бандеровские корочки" уже давно не ходят, а за проезд должны платить все.

"Кроме того, водитель сообщил, что убийцы должны ходить пешком", – говорится в сообщении.

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Как стало известно, машина принадлежит ТОВ "Транс Групп". Опубликованы регистрационные данные этого перевозчика.

''Убийцы должны ходить пешком'': в Киеве водитель оскорбил ветерана АТО

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В октябре 2018 года в Житомире в водитель городской маршрутки нахамил участнику АТО, десантнику Андрею Лысаку, когда тот предъявил удостоверение участника боевых действий.

  • В июне 2018 года в Запорожье водитель маршрутки №75 унизил АТОшника, назвав его "халявщиком" и отказав в льготном проезде.

  • В мае 2018 года в городе Ривне водитель маршрутки, нарушив на закон, отказал 14-летнему сыну погибшего воина Вячеслава Мирошника в бесплатном проезде

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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Окраинское войско ато опускают все кому не лень и домбассе и на море даже в сталице.
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Orlov Oleg
Orlov Oleg
один водила говорил,что раньше 30-40 карателей за сутки корочками трясли,теперь 4-5...всрались многие гниды...эту падаль надо всем пассажирам вместе из маршруток выбрасывать на обочину.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Всё таки в Украине очень много порядочных и честных людей. Браво!
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