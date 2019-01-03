Убийцей сотрудника государственной охраны оказался известный боксер: названо имя

В убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны подозревается боксер Петр Очеретяный.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, он лично пришел вместе с адвокатом в Печерское управление полиции и сдался правоохранителям.

По информации полиции, подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

С ним проводят первоочередные следственные действия. Вероятно, что меру пресечения 36-летнему мужчине изберут уже в пятницу, 4 января.

Петр Очеретяный ранее был профессиональным боксером, выступал в тяжелом весе (до 90 кг). По данным BoxRec, его первый бой состоялся в 2005 году, а последний — в 2009-м. Всего в карьере боксера числится более 10 поединков, лишь в одном из них он проиграл.

Петр Очеретяный ringside24.com

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве психически нездоровый мужчина едва не убил полковника Вооруженных сил Украины в отставке. Спасти ему жизнь удалось дочери, которая буквально оттаскивала неадекватного нападавшего от своего отца.