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LadyCity

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Убийцей сотрудника государственной охраны оказался известный боксер: названо имя

8.9тЧитать материал на украинском

В убийстве 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны подозревается боксер Петр Очеретяный.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Telegram, он лично пришел вместе с адвокатом в Печерское управление полиции и сдался правоохранителям.

По информации полиции, подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

С ним проводят первоочередные следственные действия. Вероятно, что меру пресечения 36-летнему мужчине изберут уже в пятницу, 4 января.

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Петр Очеретяный ранее был профессиональным боксером, выступал в тяжелом весе (до 90 кг). По данным BoxRec, его первый бой состоялся в 2005 году, а последний — в 2009-м. Всего в карьере боксера числится более 10 поединков, лишь в одном из них он проиграл.

Петр Очеретяный

Петр Очеретяный

ringside24.com

Убийцей сотрудника госохраны оказался известный боксер
Убийцей сотрудника госохраны оказался известный боксер

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве психически нездоровый мужчина едва не убил полковника Вооруженных сил Украины в отставке. Спасти ему жизнь удалось дочери, которая буквально оттаскивала неадекватного нападавшего от своего отца.

Место
УкраинаКиев
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Cool-O-Bock O_o
Cool-O-Bock O_o
"Художника легко обидеть И от того их жизнь трудна А вот боксера хрен обидишь Боксеры, сцуко, молодцы"
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