Убийство следователя СБУ в Киеве: вероятным нападающим объявили о подозрении.

Двум лицам, задержанным по делу об убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного, сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города Киева в Facebook. По данным следствия, 14 июля 2020 года примерно в 23:30, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

"Сообщено о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесению ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти", – говорится в сообщении.

Подозреваемые в убийстве Романа Закладного Facebook / Прокуратура города Киева

Отмечается, что один из подозреваемых нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его мобильным телефонам, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

В прокуратуре рассказали, что задержанными оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым по уголовному делу, находящемуся на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судимый за умышленное тяжкое телесное повреждение.

"В ходе осмотра по месту жительства задержанных изъято банковскую карточку потерпевшего, его документы и сумку", – говорится в сообщении.

Также установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, при обследовании прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

"Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники писал, что в обстоятельствах гибели полковника СБУ Закладного появились нестыковки: свидетели, которые видели его накануне убийства, дали противоречивые показания. Выяснилось, что два человека видели его накануне убийства при разных обстоятельствах.

Убийство следователя СБУ в Киеве: вероятным нападающим объявили о подозрении Facebook / Прокуратура города Киева

Убийство следователя СБУ в Киеве: вероятным нападающим объявили о подозрении Facebook / Прокуратура города Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, 41-летний старший следователь по особо важным делам ГСУ СБУ Роман Закладной в день своей смерти должен был пойти на пенсию.

После того, как ночью 15 июля тело полковника нашли на улице, приоритетной была версия не уголовного смерти. Однако, по информации OBOZREVATEL, судмедэкспертиза установила, что закладные был нанесен удар по голове, в результате чего случился кровоизлияние.