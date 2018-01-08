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Убийство Ноздровской: следствие подвело первые итоги

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Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин вместе с и.о. министра внутренних дел Сергеем Яровым в Вышгородском отделе полиции подвели итог работы всех полицейских подразделений, которые были задействованы для раскрытия убийства Ирины Ноздровськои.

До этого они побывали на месте, где был обнаружен труп потерпевшей, пишет на своей странице в Facebook Аброськин.

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"Сейчас без всякой поддержки общественности, жителей Демидова, только благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции расследование дела идет дальше. Каждый день заслушиваем результаты и корректируем направления работы", - подчеркнул он.

Ранее в интервью "Обозревателю" Аброськин рассказал, что на данный момент нашли правоохранители, расследуя убийство Ноздровской.

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Тема
Убийство Ирины Ноздровской
Персона
Ирина Ноздровская
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