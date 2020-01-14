Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: у генпрокурора выполнили просьбу отца

Офис генерального прокурора Украины передал досудебное расследование в деле о покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Главному следственному управлению Нацполиции.
Об этом сообщает пресс-служба ОГП. "Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.
Убийство 3-летнего сына депутата Соболева
Также отмечается, что в этом деле было изменено группу прокуроров, а процессуальное руководство будет осуществлять Офис генерального прокурора.
Ранее об этом просил сам Соболев. Он отметил, что проводит собственное расследование покушения, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит долгие годы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.
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