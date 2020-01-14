Убийство 3-летнего сына депутата Соболева: у генпрокурора выполнили просьбу отца

Офис генерального прокурора Украины передал досудебное расследование в деле о покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Главному следственному управлению Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП. "Офис Генерального прокурора поручил осуществление досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Убийство 3-летнего сына депутата Соболева

Также отмечается, что в этом деле было изменено группу прокуроров, а процессуальное руководство будет осуществлять Офис генерального прокурора.

Ранее об этом просил сам Соболев. Он отметил, что проводит собственное расследование покушения, в котором ему помогают "профессионалы своего дела", с которыми он дружит долгие годы.

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