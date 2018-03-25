Убегал и дрался: в Киеве поймали пьяным за рулем экс-главу патрульных Харькова

В Киеве задержали бывшего главу харьковских патрульных Евгения Мельника. Он нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться.

На Mitsubishi мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора возле ТРЦ Lavina, за что за ним и началось преследование. “Поездка с ветерком” закончилась аж на улице Рубежевской, сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Когда задержали, господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо (нападение на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей зафиксировала следственно-оперативная группа). Господин

находился с признаками алкогольного опьянения. Проходить тест на месте (на приборе "Драгер") отказался и поехал к врачу-наркологу. Говорит, что знает легкий способ, как признать протокол недействительным”, - сказано в сообщении.

При этом Мельник утверждал, что сидел на заднем сидении, хотя в машине кроме него, на момент остановки авто, никого не было.

“А теперь - самое интересное! Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в городе Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения. Как говорит сам Евгений, его тогда подставили. Предоставлять водительское удостоверение не стал, не известно есть ли вообще оно у него. Видимо, в этот раз тоже", - уточнило издание.

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