У "слуги" Холодова нашли громадный особняк под Києвом: оформлен на жену и дочь. Фото

У скандального народного депутата от фракции "Слуга народа" Андрея Холодова журналисты нашли недостроенный особняк в элитном поселке Козин Киевской области.

Как говорится в расследовании проекта "Схемы: коррупция в деталях", площадь недостроя составляет 1000 квадратных метров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Андрей Холодов

"Упоминание о нем мы заметили в недавно опубликованной декларации народного депутата от президентской партии Андрея Холодова – в соответствии с ней, здание оформлено на жену и дочь "слуги народа", – говорится в программе.

Также, по данным журналистов, у Холодова есть вилла в элитном районе Вены стоимостью в 6 млн евро и особняк на Кипре.

Facebook проекта "Схемы"

Facebook проекта "Схемы"

Facebook проекта "Схемы"

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