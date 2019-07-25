У нас огромные планы по возрождению славы Киевского речного порта – Павел Поликанов

После длительного периода упадка постепенно возрождается один из знаковых для столицы объектов – Киевский речной порт. Что нового там происходит, как проходит процесс масштабной реконструкции, что уже сделано и над чем только придется поработать, а также – какие туристические маршруты сейчас предлагают в Киевском речном порту, OBOZREVATEL рассказал руководитель направления пассажирских перевозок КРП Павел Поликанов.

Павел Поликанов, руководитель направления пассажирских перевозок zruchno.travel

- На протяжении последних 4 лет происходит возрождение Киевского речного порта. Что сделано за это время?

- Для такого предприятия, как речной порт, четыре года - сравнительно небольшой срок, однако за это время изменилось очень многое. В рамках интервью невозможно рассказать обо всех проектах, которые нам удалось реализовать или о нововведениях в нашей работе. Но особенно хочется выделить следующие факты, которые можно считать наиболее важными достижениями нашего руководства и всей нашей команды. Так, всем сотрудникам Киевского речного порта наконец были выплачены большие задолженности по заработной плате. Мы также провели индексацию зарплат в сторону повышения, мы ценим наших сотрудников, благодаря самоотверженности и профессионализму которых порт выжил и сейчас начинает возвращать себе былую славу.

Была реконструирована железнодорожная ветка; восстановлен флот, крановое хозяйство и автомобильная техника. Стоит отметить, что на балансе предприятия было достаточно техники, но в рабочем и подготовленном состоянии четыре года назад было только несколько единиц. Несмотря на то, что мы обновили весь флот, для стабильной работы, а тем более для успешного развития, имеющихся единиц было недостаточно. Мы увеличили количество собственного флота путем приобретения новых судов на внутреннем рынке и в соседнем государстве Беларусь.

В частности, Киевский речной порт пополнил свой флот двумя баржами Р-0525 и Р-0570 из Беларуси. Это несамоходные баржи-площадки, предназначенные для перемещения насыпных грузов и контейнеров.

Стратегия предприятия, которую мы проработали и которой стараемся следовать, включает развитие международного сотрудничества. На территории порта был открыт Международный пункт пропуска, что уже сегодня дает нам возможность эффективно взаимодействовать с другими странами.

- Сколько средств вложено в реконструкцию?

- На сегодняшний день потрачены огромные средства для восстановления Киевского речного порта, мы не публичное предприятие, к сожалению, не можем разглашать коммерческую информацию.

- Что еще осталось сделать?

- Киевский речной порт - это крупное предприятие, и, соответственно, направлений деятельности у нас достаточно много, на каждом направлении есть свои цели для улучшения и прогресса, вообще это непрерывный процесс, мы знаем свои сильные и слабые стороны и работаем над ними.

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- Что нового в направлении пассажирских перевозок предлагает Киевский речной порт?

- Пассажирское судоходство на Днепре возрождается, речные перевозки в Украине развиваются, будет активно привлекаться пассажирский флот, строится новый. На сегодняшний день в речную инфраструктуру инвестировать решаются немногие, однако с каждым годом появляются новые суда, да, в небольшом количестве, но тем не менее тенденция положительная.

Мы разрабатываем и реализуем новые маршруты и экскурсионные программы, пытаемся создать для нашего клиента более интересные и комфортные условия времяпрепровождения.

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- Сколько в среднем стоит прогулка по Днепру?

- В среднем билет на теплоход для взрослого стоит 200 грн, есть билеты по 150 грн на прогулку продолжительностью 1 час, но и есть билеты по 500 грн, это 7-ми часовая прогулка в Межигорье, из которых 3 часа наши клиенты гуляют непосредственно в парке.

- Как складывается ситуация с безопасностью, с обновлением плавсредств, оборудования?

- Регулярно закупаются спасательные средства, противопожарное оборудование, установлено современное навигационное оборудование.

Ситуация с безопасностью соответствует всем нормативам, наши суда проходят ежегодный обзор в Регистре судоходства Украины и никаких замечаний к нам нет. В нашей компании, по сравнению с конкурентами, действует страховка для пассажиров. Также в этом сезоне мы начали обязательный инструктаж пассажиров перед рейсом.

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- Фиксируете ли увеличение количества киевлян и гостей города, которые пользуются услугами пассажирских перевозок? Если да - насколько?

- Пассажиропоток растет с каждым годом на 20-25% и мы делаем все возможное для увеличения этих показателей - проводим различные акции, регулярно выполняем новые маршруты, организуем развлекательные массовые мероприятия.

Нашим гостям мы стараемся предоставить услуги, которые будут соответствовать их вкусовым предпочтениям, желаниям и возрасту. Для детей есть "детская программа с аниматорами"; для туристов из других городов и стран - это "Панорама Киева"; молодежь получит возможность как следует "оторваться" на "Дискотеке на теплоходе"; для влюбленных пар и романтиков мы придумали "Прогулку на волнах музыки с саксофонистом". Конечно, есть у нас и универсальный маршрут, который нравится всем, - это прогулка на "Киевское море через Шлюз".

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- Какие планы на будущее, в частности, в пассажирских перевозках, внедрении новых маршрутов и проведении интересных мероприятий имеет администрация КРП?

- Планы у нас очень амбициозные, мы делаем наш флот комфортным и интересным.

1 августа мы запускаем речное сообщение с живописным районом Киева Оболонь. Высадка пассажиров будет осуществляться на территории суперсовременного и красивого парка "Наталка". Теперь наши клиенты смогут отправиться с Почтовой площади на Оболонь, погулять в парке, а затем вернуться на Подол. В свою очередь жители Оболони получат возможность отправиться на теплоходе на Почтовую площадь, чтобы прогуляться по Подолу, зайти в здание Речного вокзала, где сейчас проходят выставки современного искусства, и, конечно, полакомиться всевозможными блюдами на лучшем гастрономическом фестивале "Бухта".

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