Карантин в Киеве: у Кличко анонсировали рейды в кафе, рестораны и салоны

С понедельника, 6 апреля, в Киеве будут проводиться рейды по выявлению заведений, которые нарушают карантин, введенный из-за пандемии коронавируса COVID -19.

"Город будет рейдовым способом выявлять заведения предоставления бытовых услуг, стихийные рынки, если они будут на территории города, и реагировать", – заявил в эфире ObozTV советник Киевского городского головы Виталия Кличко Владимир Бондаренко, комментируя журналистское расследование корреспондента OBOZREVATEL о предоставлении услуг на дому.

Он сообщил о том, что со дня введения карантина в столице 12 марта по 3 апреля "органами Нацполиции составлено 25 административных протоколов в отношении тех заведений торговли и быта, которые работали. Составлено еще 40 протоколов на руководителей разнообразных учреждений или предприятий, которые не соблюдали требований в отношении проведения дезинфекционных мероприятий".

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Нарушения карантина "отслеживаются совместно с Национальной полицией, Департаментом благоустройства, Департаментом предпринимательства, киевскими районными администрациями", – уточнил Бондаренко.

Он также прокомментировал практику некоторых кафе, баров и ресторанов, которые, используя разрешение на доставку продуктов, предлагают услугу "доставки" своих товаров на расстояние 5 метров от входа в заведение. "Это не разрешено. Такая работа может быть только в режиме адресной доставки. Если будет зафиксирован факт употребления пищи или напитка на месте, это стопроцентно штраф, нижняя граница которого будет находиться на отметке 34 тысячи гривен, потому что это не физическое лицо – это предприниматель", – заявил советник мэра.

Он также порекомендовал киевлянам, которые станут свидетелями нарушений, обращаться на городскую горячую линию 1551, "информация будет оперативно передаваться городским службам", или по номеру 102 в Нацполицию, "которая тоже быстро отреагирует".

Напомним, 3 апреля корреспондент OBOZREVATEL Вячеслав Буткалюк провел "рейд" по салонам красоты и парикмахерским Киева. Все они, выполняя карантинные требования, были закрыты. Тем не менее, в интернете появился ажиотажный спрос на парикмахеров, мастеров маникюра и массажистов "с выездом на дом".

Как писал OBOZREVATEL, с понедельника, 6 апреля, в Украине существенно усиливаются карантинные меры. Так, гражданам будет запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без медицинской маски.

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