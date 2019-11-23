У известного ветерана АТО полностью сгорел дом. Фото

У известного ветерана АТО и патрульного Василия Коряка вечером в пятницу 23 ноября полностью сгорел дом.

Информацию на своей странице в Facebook подтвердил сам Коряк. По его словам, пожар случился из-за замыкания проводки в сарае, который находился вплотную к дому.

"Дом сгорел вчера вечером, мы еще не спали. Замыкание проводки в сарае. Когда я выскочил – уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Это не диверсия и не поджог, точно. Все живы. Документы, оружие, какую-то часть вещей тоже вынесли. Успели отогнать машины", – отметил он.

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом Фейсбук Мартина Бреста

Коряк также написал, что пока будет жить у родителей. Еда и одежда есть, однако необходима финансовая помощь.

"Могу не всем и не всегда отвечать, сорри. И я никогда такого не делал, но тут прошу помощи. 4149 4393 1148 9847 Коряк Татьяна (мама)", – уточнил ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшую пятницу 23 ноября на Соломенской площади в Киеве загорелся автомобиль службы такси Uber. Автомобиль марки Chevrolet остановился прямо посреди проезжей части.

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