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23 ноября • обновлено в 15:43
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У известного ветерана АТО полностью сгорел дом. Фото

2.1т
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У известного ветерана АТО и патрульного Василия Коряка вечером в пятницу 23 ноября полностью сгорел дом.

Информацию на своей странице в Facebook подтвердил сам Коряк. По его словам, пожар случился из-за замыкания проводки в сарае, который находился вплотную к дому.

"Дом сгорел вчера вечером, мы еще не спали. Замыкание проводки в сарае. Когда я выскочил – уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Это не диверсия и не поджог, точно. Все живы. Документы, оружие, какую-то часть вещей тоже вынесли. Успели отогнать машины", – отметил он.

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

Фейсбук Оксаны Джастмы

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

У известного ветерана АТО полностью сгорел дом

Фейсбук Мартина Бреста

Коряк также написал, что пока будет жить у родителей. Еда и одежда есть, однако необходима финансовая помощь.

"Могу не всем и не всегда отвечать, сорри. И я никогда такого не делал, но тут прошу помощи. 4149 4393 1148 9847 Коряк Татьяна (мама)", – уточнил ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минувшую пятницу 23 ноября на Соломенской площади в Киеве загорелся автомобиль службы такси Uber. Автомобиль марки Chevrolet остановился прямо посреди проезжей части.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Пожар в Киеве
Персона
Василий Коряк
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кара небесная!
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Мог бы и пораньше спать лечь.
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Срочно всем скинуться на новый дом "известному ветерану" )
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