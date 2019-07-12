В Киеве мужчина, рискуя жизнью ребенка, вез маленького мальчика у себя на коленях на переднем сиденье за рулем автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил киевлянин Антон Витязь, опубликовав соответствующие фото. Он отметил, что увидел ребенка "за рулем" на улице Радунской.

"Наверное, у д*била иконка есть. Мой личный опыт на Радунской – я попал в ДТП, когда в нашу машину со встречки через двойную влетел джип и разнес пол машины. Я пристегнут, у меня плюс минус крепкий шкаф – и то очухивался от удара. Поэтому оправдание, мол, это спокойная дорога, "село" – не катит. Это полноценная дорога. Со всеми рисками на ней", – говорится в сообщении.

Витязь рассказал, какой риск для жизни ребенка несут такие "забавы" за рулем.

"Что будет при резком торможении или ударе – водитель сначала своим телом впечатает ребенка в руль, сломав ему грудную клетку, а потом дело довершит подушка выстрелившая... Изучите статистику ДТП с детьми в машине, и последствия, там все очень печально, у нас любят без кресел и непристегнутых", – предупредил он.

Ребенок за рулем Facebook

Ребенок за рулем Facebook

Facebook

При этом Витязь отметил, что в сети было немало пользователей, которые поддержали такое "вождение", не видя в этом опасности для ребенка.

"Оказывается, д*билов целые стайки. Появляется поддержка и оправдание. Ладно лихие мужики, но есть же дуры, которые или родили или будут рожать детей", – добавил киевлянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской области на дороге произошло ДТП с участием автомобилей Opel и ВАЗ-2105, за рулем второго находился 10-летний местный житель. В результате столкновения транспортных средств мальчик погиб на месте происшествия. Отец погибшего и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

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