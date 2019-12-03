Тянутся километры: Киев замер в пробках из-за снега. Карта

Во вторник, 3 декабря, в Киеве на дорогах из-за выпавшего снега образовались затяжные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps состоянием на 8 утра.

Тяжелее всего проехать с левого на правый берег по направлению к центру города. Движение авто на всех мостах затруднено: Южном, Дарницком, Патона и Северном.

В центре столицы машина стоят в тянучке от Европейской площади в сторону Почтовой. Также почти не проехать на бульваре Шевченко в сторону Бессарабки.

Кроме того, снег сковал движение по проспекту Степана Бандеры, при этом полностью стоит улица Елены Телиги в сторону метро Дорогожичи. На подъезде к метро Шулявская из-за строительных работ также затруднено движение.

Пробки в Киеве

Трудно проехать по проспекту Победы, где авто стоят до станции метро Житомирская.

В ГосЧс предупредили, что в Киевской области днем выпадет небольшой снег до 2-5 см покрова. При этом на дорогах образуется гололед. Спасатели подчеркнули, что ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Отметим, что 2 декабря в Киеве выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах столицы. Подтверждающие фото и видео пользователи опубликовали в соцсетях.

Пробки в Киеве Google Maps

Пробки в Киеве Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что 3 декабря атмосферные фронты принесут по-настоящему зимнюю погоду со снегом и морозом в Украину.

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