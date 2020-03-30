Туристов из Катара отправили на обсервацию в отель "Козацкий": первые детали и фото

Часть украинских туристов, которые в ночь на 30 марта прибыли двумя рейсами из Дохи (Катар), поместили на обсервацию в отель "Козацкий" в самом центре Киева.

Большинство же пассажиров устроили бунт и отказались от принудительного карантина, так и оставшись на борту лайнеров. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в отель отправились два автобуса ГСЧС с теми, кто добровольно решил выполнить обязательство. Первый автобус был полный, во втором же находились уже не так много людей, поскольку только 2% от общего количества изначально были согласны не ехать домой.

Украинцев отправили на обсервацию в "Козацкий": первые кадры

Украинцев отправили на обсервацию в "Козацкий": первые кадры

Украинцев отправили на обсервацию в "Козацкий": первые кадры

"Козацкий" опечатали и туристов завели через черный ход.

Украинцев отправили на обсервацию в "Козацкий": первые кадры

Ситуация с остальными пассажирами пока неясна – они заявили о нарушении конституционных прав и отказались ехать в отель, требуя провести им тесты на коронавирус и отпустить на самоизоляцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров утвердил решение об обязательном соблюдении режима обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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