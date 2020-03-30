Туалеты закрыли, воды нет: украинцев с Бали не выпускают из самолета. Новые детали

Ситуация с украинцами, которые прибыли самолетом с Бали, но не хотят отправляться на обсервацию в отель "Козацький" в Киеве, остается напряженной.

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Правозащитник Маси Найем сообщил в Facebook, что пассажиров не выпускают из самолета, пока они не подпишут некий документ, в котором идет речь, что все уведомлены о причинах и характере обсервации, о последствиях несоблюдения режима и т.д. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Пассажиров не выпускают из самолета Скрины видео

"Но никто не отвечает на вопросы, не выполняет те условия, под которыми просят подписаться. Только что запретили снимать любые видео из самолета; ясное дело, что никакого адвоката к ним не пускают", – отметил он.

Facebook Маси Найема

Facebook Маси Найема

По словам Найема, туалеты в самолете перестали работать, их закрыли, также закончилась питьевая вода.

"Двери закрыли, дышать нечем (мотивируют тем, что мы таким образом нарушаем правила безопасности) , питьевую воду не дают даже маленьким детям", – написал находящийся на борту Тарас Гончаренко.

20 человек покинули самолет и согласились на обсервацию. Остальные продолжают находиться внутри, настаивая на самоизоляции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, отель "Козацький" опечатали, и туристов завели через черный ход. Украинцы уже показали первые кадры из отеля – в кранах течет ржавая вода и нельзя приносить свою еду.

Они пишут заявления с просьбой перевестись на самоизололяцию. Пассажирам был предложен альтернативный вариант – платная обсервация в отеле "Пуща Конгресс".

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