Центр Киева парализовало масштабное ДТП: среди пострадавших - ребенок

На просп. Победы произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе ребенок.

Авария произошла в районе станции метро "Святошин", сообщает depo.ua.

Участниками стали легковые автомобили и грузовик. Из-за удара фуру развернуло и она перекрыла движение в сторону станции метро "Житомирская".

На месте происшествия работают полиция и две бригады "скорой".

Руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в своем Facebook сообщил, что в результате аварии пострадали несколько человек, среди них есть один ребенок. Некоторые получили тяжелые травмы.

По данным "Киев Оперативный", ДТП произошла около 19:30 в районе адреса просп. Победы, 114/2.

В аварии столкнулись шесть авто: Renault, Mercedes, Hyundai, Honda, Daewoo и грузовик DAF.

В настоящее время причины возникновения ДТП неизвестны. Но водитель одной из легковушек рассказал о деталях.

"Водитель Renault заметил, что скорее всего у водителя грузового авто что-то пошло не так и он начал крушить машины", - говорится в сообщении.

Также известно о двух пострадавших. Женщину из Mercedes госпитализировали в тяжелом состоянии, а водителю грузовика оказали медпомощь на месте.

По проспекту Победы для проезда осталась только одна полоса. Несколько человек регулируют движение и помогают водителям других авто объехать место ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня в центре Киева автомобиль посольства Финляндии попал в аварию.