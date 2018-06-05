УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

Центр Киева остался без света: названа причина

1.4тЧитать новость на украинском

В центре Киева 5 июня без электричества остались офисы, жилые дома и предприятия.

В частности, без света остались кварталы от Набережно-Крещатицкой улицы до парка Шевченко, пишет издание "Факты и комментарии".

Как пояснили журналисту OBOZREVATEL в пресс-службе ГосЧС Киева, отключение произошло из-за короткого замыкания в трансформаторной будке на ул. Пушкинской, 40.

Новости
Горит остров: в Киеве вспыхнул мощный пожар. Видеофакт

"По этому адресу произошло короткое замыкание, без последующего возгорания. Специалисты "Киевэнерго" отключили подстанцию для устранения неполадки", ― сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что полностью ликвидировать поломку планируют до 20:00 5 июня.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева в ТРЦ "Глобус" частично обвалилась крыша одного из магазинов.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги