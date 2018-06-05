Центр Киева остался без света: названа причина

В центре Киева 5 июня без электричества остались офисы, жилые дома и предприятия.

В частности, без света остались кварталы от Набережно-Крещатицкой улицы до парка Шевченко, пишет издание "Факты и комментарии".

Как пояснили журналисту OBOZREVATEL в пресс-службе ГосЧС Киева, отключение произошло из-за короткого замыкания в трансформаторной будке на ул. Пушкинской, 40.

"По этому адресу произошло короткое замыкание, без последующего возгорания. Специалисты "Киевэнерго" отключили подстанцию для устранения неполадки", ― сообщили в ГосЧС.

Отмечается, что полностью ликвидировать поломку планируют до 20:00 5 июня.

Как писал OBOZREVATEL, в центре Киева в ТРЦ "Глобус" частично обвалилась крыша одного из магазинов.