Центр Киева накрыл сильный ливень: улицы превратились в реки. Видео

Кияни 17:30, 15.06.2020 Обновлено: 18:19, 15.06.2020

В понедельник, 15 июня, в центре Киева прошел сильный ливень.

В результате непогоды улицы превратились в реки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во дворе одного из домов на Подоле образовалось большое озеро. А на Выдубичах с моста лился водопад.

Позднее дождь ослаб, но не прекратился.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ливня на улице в Подольском районе Киева образовались огромные кратеры.

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Кияни

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