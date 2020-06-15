Центр Киева накрыл сильный ливень: улицы превратились в реки. Видео

В понедельник, 15 июня, в центре Киева прошел сильный ливень.

В результате непогоды улицы превратились в реки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во дворе одного из домов на Подоле образовалось большое озеро. А на Выдубичах с моста лился водопад.

Позднее дождь ослаб, но не прекратился.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ливня на улице в Подольском районе Киева образовались огромные кратеры.