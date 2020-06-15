Центр Киева накрыл сильный ливень: улицы превратились в реки. Видео
Центр Киева "ушел" под воду
В понедельник, 15 июня, в центре Киева прошел сильный ливень.
В результате непогоды улицы превратились в реки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Во дворе одного из домов на Подоле образовалось большое озеро. А на Выдубичах с моста лился водопад.
Позднее дождь ослаб, но не прекратился.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за ливня на улице в Подольском районе Киева образовались огромные кратеры.
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