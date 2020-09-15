Трясло более двух часов: местные жители и эксперты "поспорили" о взрыве в Чабанах

В районе Чабанов Киевской области в ночь на вторник, 15 сентября, произошел взрыв трубы международного газопровода, который местные жители оценили как “землетрясение”.

О реакции жителей села Чабаны написало издание Страна. Оно также привело несколько версий инцидента.

По словам жителя Чабанов Сергея Цюпы, он услышал очень громкий звук, похожий на взрыв.

"Был очень громкий звук в виде взрыва, а после этого началось землетрясение, которое продолжалось более двух часов", – рассказал Цюпа.

Его дом расположен в 300 метрах от эпицентра, поэтому в нем потрескались стены. А вот запаха газа мужчина не ощутил, хотя сразу понял, что взорвалось.

"Самое страшное было после взрыва. Началась капитальная вибрация, все двери в доме двигались в разные стороны. На втором этаже потрескались стены. Схватили с женой все что было, оделись на босу ногу и выбежали на улицу. Я еще успел написать пост в Facebook, чтобы соседи эвакуировались, а то они все вышли на улицу и стояли курили сигареты",– рассказывает Цюпа.

Он также отметил, что спасатели приехали очень поздно.

"С момента моего первого звонка до момента перекрытия газа прошло почти два часа, это нонсенс. Никто не мог взять на себя ответственность перекрыть газ", – сказал мужчина.

Какой газопровод разорвало?

На официальном сайте Чабановского поселкового совета сообщили, что произошла разгерметизация газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород".

"Только что в Чабанах произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой – Помары – Ужгород), поставляющего газ на Европу и проходящего через поля Чабанов. Происходил мощный выход газа в окружающую среду", – сказано в сообщении.

Местные власти сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль, на газопровод установили заглушку и прекратили выход газа. Местных жителей призвали не паниковать и в случае необходимости следовать указаниям сотрудников чрезвычайных служб.

А вот пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины" заявила, что речь идет о магистральном газопроводе КЗУ-1 ("Киев – Запад Украины"), который используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях Украины до подземных газохранилищ на западе страны.

КЗУ-1 ведет из Шебелинского месторождения в Харьковской области. Он построен в начале 70-х годов.

По данным компании, сейчас поставки газа для потребителей организованы через другие газопроводы. А ситуация "никоим образом не влияет на транзит газа в страны ЕС".

"Как только диспетчеры получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, был отключен и утечку локализовали. Было оперативно организовано переключение на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась", – отметили в компании.

Версии взрыва газопровода в Чабанах

Утром 15 сентября эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич написал в Facebook, что более вероятна версия "Оператора ГТС Украины" – взорвался КЗУ-1, а не Уренгой – Помары – Ужгород.

По его мнению причиной аварии могло стать долгое отсутствие ремонтных работ.

"В общем, радости от этого мало, ибо несмотря на бравурные заявления руководства Оператора ГТС Украины и Нафтогаза успехи в работе пока достигнуты преимущественно в деле повышения личных доходов. А масштабная модернизация (читай, ремонт), в т.ч. линейной части, планировалась еще при Азарове в 10 году", – написал Марунич.

В комментариях он добавил, что в результате аварии в воздух ушли миллионы. Также он сообщил, что газопровод был заполнен российским газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Чабанов Киевской области в ночь на вторник, 15 сентября, произошел разрыв газовой трубы, которая поставляет российский газ в ЕС. Как сообщили местные жители, звук, возникший в результате разгерметизации газопровода, был слышен в нескольких населенных пунктах.

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