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Трусы на зеркале и водка в салоне: в Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу. Фото и видео

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В Киеве возле здания Национального банка патрульным пришлось разбить стекло автомобиля Mercedes с российской регистрацией, чтобы освободить из него водителя в бессознательном состоянии.

Об этом сообщается на странице"Киев Оперативный" в Fаcebook. Инцидент произошел на пересечении улиц Садовая и Институтская (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в машине нашли открытую бутылку водки "Абсолют". Кроме того, в салоне также заметили букет цветов и женское белье на зеркале.

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В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

Facebook "Киев Оперативный"

Как уточнил пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк в комментарии "Украинской правде", правоохранители вызвали на место происшествия медиков, которые госпитализировали мужчину. Установить его личность, а также проверить на алкогольное опьянение не удалось, поскольку в сознание водитель так и не пришел.

Полицейский отметил, что в больнице у мужчины возьмут образцы крови, чтобы выяснить, был ли он пьян.

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

Facebook "Киев Оперативный"

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

В Киеве водитель Mercedes отрубился на ходу

Facebook "Киев Оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на мосту Метро водитель такси Uklon уснул за рулем и влетел в столб с пассажиром в салоне.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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