Труп нашли в подъезде: в Киеве произошло жуткое убийство

В пятницу, 16 марта, в Киеве убили мужчину средних лет.
Как передает "Информатор", инцидент произошел примерно в 22:00 на Подоле. Тело убитого нашли на улице Туровской в подъезде дома №12.
На месте работали медики и дежурили патрульные, но обе службы отказались комментировать происшествие.
Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи.
kiev.informator.ua
kiev.informator.ua
Как писал "Обозреватель", недавно под Киевом жестоко убили супружескую пару.
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