УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Труп нашли в подъезде: в Киеве произошло жуткое убийство

5.3тЧитать новость на украинском

В пятницу, 16 марта, в Киеве убили мужчину средних лет.

Как передает "Информатор", инцидент произошел примерно в 22:00 на Подоле. Тело убитого нашли на улице Туровской в подъезде дома №12.

На месте работали медики и дежурили патрульные, но обе службы отказались комментировать происшествие.

Новости
Маму убили на глазах маленького сына: подробности ЧП возле детсада в Фастове

Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как писал "Обозреватель", недавно под Киевом жестоко убили супружескую пару.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
убийство
Поделиться в Facebook

Наши блоги