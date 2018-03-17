Труп нашли в подъезде: в Киеве произошло жуткое убийство

В пятницу, 16 марта, в Киеве убили мужчину средних лет.

Как передает "Информатор", инцидент произошел примерно в 22:00 на Подоле. Тело убитого нашли на улице Туровской в подъезде дома №12.

На месте работали медики и дежурили патрульные, но обе службы отказались комментировать происшествие.

Все обстоятельства убийства будут выяснять следователи.

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как писал "Обозреватель", недавно под Киевом жестоко убили супружескую пару.