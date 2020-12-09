Тройное ДТП с пострадавшими в Киеве: таксист заснул за рулем

Олег Тимченко Кияни 14:47, 9.12.2020 Обновлено: 15:18, 9.12.2020

Авария в Голосеевском районе Киева, в которой столкнулись Audi, "Газель" и Volkswagen службы такси Uber, могла произойти из-за того, что таксист заснул.

Как сообщают Надзвичайні новини, за последние полгода мужчина три раза попадал в ДТП (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В компании, которая предоставляет услуги такси, сообщили, что постоянно просят водителей следить за своим здоровьем и в случае усталости ехать домой отдыхать. При этом в службе такси признали, что их сотрудники "к сожалению, не проходят какого-то контроля".

Компания обещает помочь своему сотруднику и травмированным пассажирам, выплатив компенсации.

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В пресс-службе полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что, по предварительным данным, виновником ДТП является водитель такси.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на бульваре Шевченка 30 ноября произошло тройное ДТП, в том числе с участием автомобиля Audi, за рулем которого находился судья Высшего антикоррупционного суда.

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