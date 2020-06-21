Треснула даже земля: в ГСЧС рассказали о взрыве на киевских Позняках

Взрыв в многоэтажном доме на Позняках в Киеве был настолько мощным, что взрывная волна "прошла по земле", оставив трещину.

Как пишет "Сегодня" со ссылкой на главу отдела коммуникации столичного управления ГСЧС Светлану Водолагу, повреждены квартиры даже самых верхних этажей дома.

"От дома, где произошел взрыв, и до соседнего – в земле появилась трещина. То есть ударная волна была достаточно сильной. Какие коммуникации там пролегают, сейчас выясняется", – сказала она.

По словам Водолаги, взрыв был скорее всего на шестом этаже.

"Он был достаточно мощным, чтобы не просто уничтожить квартиры сверху и снизу, но и повредить соседние. То есть, квартир на шестом и седьмом этажах фактически нет. Восьмой этаж без пола. Пятый и четвертый – провалены. Но, кроме того, пострадали квартиры на 9 и 10 этажах. Взрывной волной "раздуло" бетонные плиты этих квартир – вверх и наружу. И такие повреждения наблюдаются не только на этом стояке, но и на соседних", – отметили в ГСЧС.

В связи с тем, что есть опасность обрушения, спасатели предельно аккуратны и ждут заключения экспертов по строительству и архитектуре, насколько опасными являются повреждения и насколько безопасно проводить поисково-спасательные работы.

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