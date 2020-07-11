Трагически погиб экс-боец "Госпитальеров" Олег Лозинский "Гризли"

В Киевской области трагически скончался бывший боец батальона "Госпитальеры" Олег Лозинский с позывным "Гризли".

Об этом сообщила командир "Госпитальеров", народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич в Facebook.

Она рассказала, что Лозинский был бойцом батальона "Госпитальеры" в 2014-2015 годах, а затем также отслужил в армии.

Зинкевич отметила, что, по предварительной информации, мужчина разбился на мотоцикле.

"К сожалению, тыл забирает многих из нас. Сейчас происходит юридическое оформление смерти, и впоследствии будет известно о времени и месте захоронения. Захоронение мы полностью оплатим. Уточняются данные реквизитов для помощи семье ", – сообщила она.

Олег Лозинский. Фото - фейсбук Яны Зинкевич

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно о смерти ветерана войны, добровольца батальона "Айдар" Александра Николайца. Причиной смерти военнослужащего стал сердечный приступ.