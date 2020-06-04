Томенко будет баллотироваться в мэры Киева

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко по итогам заседания Высшего совета сообщил об участии команды в местных выборах, которые состоятся 25 октября. Работа по подготовке уже началась в Киевской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Херсонской и Черкасской областях. Политик также сообщил, что сейчас завершается формирование команды для выборов в городской совет столицы, а кандидатом на должность городского головы Киева партия определила Николая Томенко.

Николай Томенко Народная правда

Праймериз делами, а не лайками...

"Сейчас модно говорить об отборе кандидатов через праймериз. В команду "Родной страны" праймериз происходит уже 15 лет. Поэтому мы за праймериз делами, профессионализмом, принципиальной позицией, а не лайками".

Лидер партии в своем выступлении также назвал 8 основных позиций, которые выделяют команду Общественного движения "Родная страна" среди других политических сил, которые планируют участвовать в выборах Киевского городского головы и городского совета.

"Если популярно объяснять, то наше видение будущего столицы следующее:

Киев – этот город для киевлян, а не застройщиков, чиновников и олигархов.

Киев и его бюджет – это деньги, которые работают в интересах общества, а не бизнеса друзей городского головы и Офиса президента.

Киев – город, где в приоритете строительство метро, транспортных развязок, паркингов, школ и садиков, а не селфи-мостов и фонтанов.

Киев – это город спорта, здоровья и безопасной окружающей среды, а не транспортного хаоса и торгово-развлекательных центров.

Киев – это украинский город, а не город "русского мира".

Киев – это европейский город, где качество жизни человека – основное мерило эффективности власти.

Киев – город, где власть ежедневно создает новые рабочие места, а не телеграмм-каналы и СМИ для собственного пиара.

Киев – это город культуры, образования и науки, а не город для секс-туризма".

Томенко призвал киевлян, которые разделяют позицию и мировоззрение команды, объединяться для совместной работы.

"Мы политическая сила украинская, европейская, оппозиционная и антикоррупционная.

Мы считаем, что киевские власти должны формировать настоящие патриоты Киева, которые определяются по делам, а не по прописке. Это в свою очередь означает, что они должны:

- жить в Киеве, а не в "царских селах" вблизи него. Тогда они будут понимать ежедневные проблемы киевлян – от качества ЖКХ до общественного транспорта;

- их дети и внуки должны учиться в Киеве. Тогда они будут понимать реальное состояние образования в городе;

- их семьи должны лечиться в Киеве. Тогда они будут знать, какие реформы нужны в здравоохранении столицы;

- они обязаны популяризировать учреждения культуры и спорта Киева и, соответственно, узнают, какой поддержки потребуют музеи, библиотеки, театры и спортивная инфраструктура;

- налоги обязаны платить в Киеве, а не заграницей или в оффшорах, потому что настоящий истинный киевлянин тот, кто наполняет его бюджет.

Мы знаем, как сделать Киев городом, которым мы будем гордиться и как сформировать власть, которая будет работать в интересах каждого киевлянина.

Итак, наша задача – забрать город у "смотрящих", застройщиков, олигархов и вернуть Киев киевлянам".