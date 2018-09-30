Толпы фанатов Иглесиаса парализовали центр Киева: фото и видео коллапса

В Киеве в воскресенье, 30 сентября, выступает известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас.

Улицы возле НСК "Олимпийский", где состоится концерт, заполонили толпы фанатов исполнителя, а у спорткомплекса образовалась огромная пробка, сообщает "Информатор".

"Возле НСК не протолкнуться. Тысячи почитателей творчества певца выстроились в громадные очереди перед спорткомплексом", - говорится в сообщении.

"Информатор"

Кроме этого, на проезжей части около стадиона остановилось движение. Невозможно проехать по улице Жилянской – здесь огромная пробка. Вдоль обочины длинной вереницей стоят троллейбусы № 69, 40, 3 и другой городской транспорт.

"Информатор"

Иглесиас представит в столице свое масштабное шоу, которое начнется в 21:00. Артист исполнит как старые хиты, так и новые песни, с которыми гастролирует по всему миру.

Как писал OBOZREVATEL, в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.