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Толпы фанатов Иглесиаса парализовали центр Киева: фото и видео коллапса

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В Киеве в воскресенье, 30 сентября, выступает известный латиноамериканский певец Энрике Иглесиас.

Улицы возле НСК "Олимпийский", где состоится концерт, заполонили толпы фанатов исполнителя, а у спорткомплекса образовалась огромная пробка, сообщает "Информатор".

"Возле НСК не протолкнуться. Тысячи почитателей творчества певца выстроились в громадные очереди перед спорткомплексом", - говорится в сообщении.

Толпы фанатов Иглесиаса парализовали центр Киева: фото и видео коллапса

"Информатор"

Кроме этого, на проезжей части около стадиона остановилось движение. Невозможно проехать по улице Жилянской – здесь огромная пробка. Вдоль обочины длинной вереницей стоят троллейбусы № 69, 40, 3 и другой городской транспорт.

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Толпы фанатов Иглесиаса парализовали центр Киева: фото и видео коллапса

"Информатор"

Иглесиас представит в столице свое масштабное шоу, которое начнется в 21:00. Артист исполнит как старые хиты, так и новые песни, с которыми гастролирует по всему миру.

Как писал OBOZREVATEL, в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.

Место
УкраинаКиев
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Комментарии на сайте не модерированы
Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Латиноамериканский певец Энрике Иглесиас.))))С каких пор Испания оказалась в латинской Америке???
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