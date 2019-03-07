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/Жизнь столицы

"Дети цеплялись за лед'': киевлянин рассказал, как спасал малышей на озере

14.1тЧитать материал на украинском

В Киеве мужчина рискуя жизнью спас брата и сестру, которые провалились под лед на озере.

OBOZREVATEL связался с героем и попросил его рассказать подробности ЧП.

32-летний Сергей Мизерака вспоминает, что 6 марта прогуливался рядом с озером, что рядом с троллейбусным депо в районе Куреневки. На противоположной стороне он заметил на льду мальчика и девочку. Это были родные брат и сестра: 6-летний Олег и 12-летняя Катерина Власенко.

"Внутри все похолодело"

В какой-то момент дети выбежали на середину озера и внезапно под мальчиком треснул лед. Его сестра попыталась его вытащить, но тоже соскользнула в воду.

"У меня внутри все похолодело. Я видел, что мальчик едва держится и в любой момент может уйти под лед. Я бросился к берегу, на ходу сбрасывая с себя одежду. К тому моменту к месту происшествия уже подбежали двое парней, раздетые до трусов. Один из них зашел по пояс в воду, но потом вернулся на берег. Второй сумел преодолеть где-то половину расстояния к детям и тоже остановился – лед трескался", – вспоминает мужчина.

Спасение детей сняли на видео

Спасение детей сняли на видео

Со стороны складов, расположенных поблизости, кто-то крикнул Сергею: "Лестница!" Мужчина схватил ее и пополз по льду, который начал трещать под его весом. Добравшись к детям, Сергей пододвинул к ним лестницу, но у ребят не было сил крепко за нее ухватиться.

"Тогда я начинаю подползать к детям и в это время подо мной ломается лед. Сразу же рванулся к мальчику, и подхватил его одной рукой. Девочка вцепилась мне в другую руку", – говорит Сергей.

32-летний Сергей Мизерака

32-летний Сергей Мизерака

Поддерживал из последних сил

Мужчина вспоминает, что не доставал ногами дна. Тогда он попытался стать на лестницу, но и она не доставала грунта. Ситуация становилась критической.

"От холода я практически не чувствовал ног, начинал захлебываться. Но о том, что могу погибнуть в тот момент и мысли не было. Думал об одном: лишь бы детей вытолкать из воды на лед", - вспоминает жуткие мгновения мужчина.

На берегу к тому моменту уже столпилось человек 20. Сергею бросали веревки и палки, но они не долетали. Наконец кто-то принес палету, к которой привязали веревку, после чего один мужчина забрел по пояс в воду и аккуратно подвинул импровизированный "спасательный круг" к утопающим.

"За эту палету мы втроем зацепились и нас вытащили на берег. Ноги мои онемели и идти самостоятельно я не мог, меня вели под руки", - говорит Сергей.

"Дети цеплялись за лед'': киевлянин рассказал, как спасал малышей на озере

Дети и их спаситель были доставлены в больницу. На сегодняшний день их жизни ничто не угрожает.

Сергей говорит, что лишь сейчас приходит осознание того, что он сам был на волосок от смерти. "Но о том, что могу погибнуть, я в тот момент не думал. Главное – спасти детей", - говорит он.

Сергей со своими детьми

Сергей со своими детьми

Добавим, что у молодого человека есть семья: жена и двое маленьких детей: 3-летняя дочка и 7-летний сын.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
дети
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Добре що добре скінчилося...
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Марченко Юра
Марченко Юра
Жму Сергею руку,мужчина!
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Левченко Андрій
Левченко Андрій
красавец
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