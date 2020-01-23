Народный депутат партии "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил, что более 80% теплосетей в Киеве изношены. Прорвать их может в любой момент.

Это более 2000 км теплосетей – как от Киева в Брюссель, отметил нардеп в своем блоге на Youtube (чтобы посмотреть, доскрольте до конца)

По его словам, несмотря на это, тарифы на воду в Киеве растут, а горожане исправно продолжают платить за ремонт теплосетей, теперь уже и капитальный, которого, правда, пока не видно. К тому же, по словам Ткаченко, проблему обостряет хаотичная застройка столицы.

Ткаченко рассказал, что делать с изношенными теплосетями в Киеве

"Например, под Ocean Plaza (где недавно прорвало теплосеть и затопило кипятком первый этаж торгового центра. – Ред.) теплосети проложили еще в 1987 году, к ним присоединили Французский квартал и еще несколько жилых комплексов. Система теплосетей перегружена – неудивительно, что прорывы стали традицией", – отметил Ткаченко.

Он напомнил, что всего за неделю в Киеве случилось 4 прорывы теплосетей. По его словам, все началось с того, что 18 лет назад КГГА передало в аренду частной компании "Киевэнерго" наши теплосети.

"С тех пор за амортизацию коммуникаций киевляне платили исправно ежемесячно, но ремонт труб они забыли почему-то сделать, и поэтому, когда в 2018 году теплосети вернули назад городу, они были в том же состоянии и претензий у мэра не возникало. А вот прибыльные электросети вернуть почему-то забыли", – сказал нардеп.

Он отметил, что власти Киева необходимо срочно провести аудит труб и начинать делать капитальный ремонт. Впрочем, по его подсчетам, цена вопроса – 14 миллиардов гривен.

"Но эти средства найти реально. 7,5 миллиардов – это долг ДТЭК за обещанный ремонт труб. Это средства, которые они получили от киевлян. Забрать наконец у Ахметова прибыльные электросети и доход от них пустить на обслуживание труб. Плюс грантовые и кредитные вливания позволят обновить систему за 5 лет и наконец установить счетчики на домах киевлян для того, чтобы они не платили за одну и ту же услугу дважды. и напоследок создать наблюдательные советы в компаниях-монополистах – Киевводоканале, Киевэнерго", – отметил Ткаченко.

"Что-то подсказывает, что деньгами они распоряжаются неправильно. Пора вернуть власть в городе киевлянам. И давайте сделаем это вместе", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 народных депутатов от политической партии "Слуга народа" подписали депутатское обращение мэру Киева Виталий Кличко из-за частых прорывов теплосетей в городе.

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