Ткаченко предложил серьезные изменения в бюджет Киева: в чем суть

Народные депутаты от партии "Слуга народа" зарегистрировали законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) между государственным и бюджетом Киева (№ 2254).

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный избранник и инициатор законопроекта Александр Ткаченко.

"Мы с депутатами "Слуги Народа" зарегистрировали законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) между государственным и бюджетом Киева. Прошлая власть много об этом говорила и обещала, но почему-то так и не сделала. Сегодня 60% НДФЛ собранных в Киеве, передаются в государственный бюджет. В абсолютных цифрах в 2018 году Киев передал в бюджет Украины доходов от НДФЛ на сумму 27.3 млрд. грн. В бюджете города осталось 18,7 млрд грн", – отметил он.

По словам Ткаченко, в новом законопроекте предполагается, что 60% останется в Киеве, 40% пойдет в госбюджет. Он уточнил, что в украинской столице официально зарегистрировано почти 3 млн. жителей, около двух млн – не имеют официальной регистрации, а еще почти 400 тыс. человек ежедневно приезжают на работу.

Ткаченко о законопроекте

"То есть в столице сосредоточены почти 12,5% населения Украины. Люди ежедневно используют городские ресурсы, инфраструктуру и имущество. При этом город в запущенном состоянии, есть серьезные инфраструктурные, транспортные, экологические, жилищно-коммунальные, социальные и многие другие проблемы, которые с каждым годом углубляются", – добавил Ткаченко.

Он пояснил, что недавно Киев попал на 13 место рейтинга городов с самыми пробками на дорогах среди 400 городов мира. Количество муниципального транспорта снизилась на 10%. Почти не строятся новые станции метро, ​​все мосты через Днепр находятся в аварийном состоянии. А в детских садах и школах не хватает мест.

"Это лишь некоторые из системных проблем Киева, которые нужно срочно решать. Ситуация настолько запущена, что текущий бюджет города не справится с такими задачами. Изменения в закон позволят получить дополнительные средства в бюджет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко предложил проект по наземному метро на Троещину в Киеве, которое будет состоять из 25 остановок.

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